【電子消費券】陳茂波：電子消費券計劃已有近600萬人登記

財政司司長陳茂波今日（17日）在社交網站表示，消費券登記開展了兩星期多的時間，已有近600萬人遞交登記，按目前反應可見，大眾十分期待使用消費券。

【電子消費券】最遲今日要登記！電子消費券首期2,000元將於8月1日派發：【下一頁】

他提到不少食肆本月推出折扣優惠，並準備趁着消費券計劃的勢頭，未來下月繼續推出優惠，他希望市民也能利用消費券，帶旺經濟。

政府推出的5000元電子消費券計劃，市民如果想在下月1日領取第1期消費券，就要今天完成電子登記。

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