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【逐漸復甦】本港機場6月客運量增40%至8.3萬人次 惟仍遠低於疫前水平

環球政經 17:39 2021/07/17

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機管局今日（17日）公布，香港國際機場6月份客運量按年增加40.1%至8.3萬人次；貨運量按年升11.5%至39.9萬公噸；飛機起降量按年增加10.9%至11050架次。

當局解釋，貨運量增長主要因為轉口及進口貨運量按年錄得雙位數增幅，出口貨運量亦按年增加 8%，月內以往來東南亞的貨運量升幅最為明顯。

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【電子消費券】最遲今日要登記！電子消費券首期2,000元將於8月1日派發：【下一頁

今年首6個月，客運量及飛機起降量分別按年下跌95.4%及33.3%至37.9萬人次及6.2萬架次，貨運量則上升11.9%至230萬公噸。

由於新冠肺炎疫情持續，客運量仍遠低於2019年疫情前水平。客運量按年錄得升幅，主要由比較基數低所致，而往來中國及歐洲的旅客量則錄得最顯著升幅。

 

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責任編輯：潘曉豐

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