【逐漸復甦】本港機場6月客運量增40%至8.3萬人次 惟仍遠低於疫前水平

機管局今日(17日)公布,香港國際機場6月份客運量按年增加40.1%至8.3萬人次;貨運量按年升11.5%至39.9萬公噸;飛機起降量按年增加10.9%至11050架次。

當局解釋,貨運量增長主要因為轉口及進口貨運量按年錄得雙位數增幅,出口貨運量亦按年增加 8%,月內以往來東南亞的貨運量升幅最為明顯。

本港人口普查明日起展開面談訪問階段 將於下月4日結束:【下一頁】

【電子消費券】最遲今日要登記!電子消費券首期2,000元將於8月1日派發:【下一頁】

今年首6個月,客運量及飛機起降量分別按年下跌95.4%及33.3%至37.9萬人次及6.2萬架次,貨運量則上升11.9%至230萬公噸。

由於新冠肺炎疫情持續,客運量仍遠低於2019年疫情前水平。客運量按年錄得升幅,主要由比較基數低所致,而往來中國及歐洲的旅客量則錄得最顯著升幅。

【《 iMoney 》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 免費下載《香港經濟日報》 App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在 iMoney 網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

責任編輯:潘曉豐