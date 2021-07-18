【安邦重組】中國保險保障基金擬悉售大家保險股權、底價336億人幣　京東有份競購

▲ 中國保險保障基金擬悉售大家保險股權、底價336億人幣 京東有份競購

內地傳媒報道，中國保險保障基金周五（16日）在北京金融資產交易所，以底價約336億元（人民幣‧下同），公開轉讓所持的大家保險集團全數股權、即98.78%股權，至此，安邦重組資產已踏入最後階段。

根據公告，中國保險保障基金擬公關轉讓的股權底價約335.7億元，掛牌時間至8月12日。中國保險保障基金當日參股出資200億元。

根據資料，大家保險2020年度（截至8月31日）營業收入879億元，營業率潤35.24億元，淨利潤28.97億元。截至5月31日最近一期財務報告，營業收入484.48億元，營業率潤52.32億元，淨利潤47.7億元。以轉讓底價計，市盈率逾7倍。資產淨值204.91億元，以轉讓底價計，市帳率1.64倍。

報道又引述消息指，有6個機構有份競購大家保險，其中包括京東、國企廈門金圓等。

大家保險2019年成立，受讓安邦人壽、安邦養老及安邦資管，大家財險則受讓安邦財險的部份保險業務、資產和負債。重組完成後，安邦集團不再開展新的保險業務。

大家保險由上海汽車工業（集團）總公司，認繳金額2.49億元，持股佔總股份比例1.22%；企業法人中國石油化工集團有限公司，認繳金額1.11億元，持股佔總股份0.55%；企業法人中國保險保障基金有限責任公司，認繳金額200億元，為第一大股東，持股佔總股份的98.23%。以上認繳出資日期均為2019年6月30日。

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