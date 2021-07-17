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【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？

新經濟追蹤 16:46 2021/07/17

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？

阿里巴巴股東第三度搬大倉到香港，據中央結算持股紀錄（CCASS），託管行花旗在港存託股份，在6月初再增加18.4億股，佔總發行股數8.5%，時機約在阿里業績後，以現價209.4元計，貨值3853億元，參考往年兩度搬大倉來港後，最後均顯示託管行花旗持股數目下降，背後原因可由多個原因推動，其中或顯示外資股東期間繼續沽貨。

阿里巴巴在港CCASS的股份，已增至46.64%。投資者多以觀察託管行花旗的持股，以估計外資股東的減持情況。

3月22日，託管行花旗持倉顯示，神秘大戶再搬9%大貨來港，花旗持倉增至17.79%；到5月31日，持倉減至11.9%，若減持是反映外資股東沽貨，粗略以當日收市價計，外資股東日均沽貨58億元，共套現近2700億元。

6月1及6月7日，託管行花旗持倉顯示，神秘大戶再搬8.5%大貨來港，花旗持倉再增至18.79%；截至7月14日，持倉再降至16.6%，外資股東日均沽貨39億元，已套現980億元。

分析顯示，（1）大戶均於季度搬9%大貨來港，（2）外資股東沽貨期間，股價往往處200元水平，（3）在港CCASS的股份，已增至46.64%，後續再可以搬幾多次大貨來港？

紅圈為大戶搬倉時間，股價其後受壓。

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相關文章：

【第一次搬】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元

【第二次搬】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？

記者：譚志偉

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988）

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