【機迷熱話】新版Western Digital產品　Western Digital My Passport隨行SSD版及WD_BLACK D30 Game Drive SSD　節省讀寫及讀取速度

▲ Western Digital（WD）推出新產品，以供用家使用。

暑假又到，除了宅在家中玩電腦外，今年室內和室外都有不少活動。大部份活動在場內都設有打卡位，吸引人打卡潮聖。Western Digital（WD）推出新產品，以供用家使用。

情侶或一家大小「影靚相」之後，需要存在相片。WD新版的Western Digital My Passport隨行SSD版，設有500GB、1TB及2TB三款容量，以供儲存數碼相片或影片等。顏色方面可選擇灰色、紅色、藍色和金色四款。

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新版Western Digital My Passport與上一代比較，新版的讀寫速度提升約兩倍，讀取速度最高可達1,050MB/s。而寫入速度最高達1,000MB/s。

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另外，專門為遊戲主機而設的WD_BLACK D30 Game Drive SSD，可縮短遊戲載入時間。最高可達900MB/s 讀取速度，並分為3款不同容量，分別為500GB、1TB 以及 2TB。2TB的大容量版本可儲存50款遊戲。

WD_BLACK D30使用 USB 3.2 Gen1 （10Gbps） 介面，主攻 PlayStation 5 及 Xbox Series X｜S 主機。

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責任編輯：馬意文