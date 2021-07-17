【盈喜股】康希諾生物預告上半年業績扭虧為盈 賺至少9億元人民幣

康希諾生物（06185）發盈喜，預計上半年業績扭虧為盈，錄得淨利潤9億至10.5億元（人民幣，下同），去年同期虧損約1億元。；扣除非經常損益後的上半年凈利潤則預期為8.5億元至10億元，同樣扭虧。

【澳門賭收】花旗維持澳門7月賭收預測80億元 放寬檢測措施有助復甦【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此外，集團預期報告期內錄得收入約20億至22億元，按年增加495.3倍到545倍。集團表示，報告期錄得扭虧為盈主要由於新冠疫苗獲得多個國家緊急使用授權，帶動其新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）在國內外的銷售增長，對業績產生積極作用。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧