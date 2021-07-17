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【疫市營商】Pricerite實惠夥Atome　推門市快閃優惠（多圖）

商業 15:54 2021/07/17

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Pricerite實惠與新加坡初創Atome合作，推出門市快閃優惠。

Pricerite實惠與新加坡初創Atome合作，推出門市快閃優惠。消費者只要在7月19日前，成為Atome新用戶並於Pricerite實惠門市購物滿300元，以Atome付款即減100元。

【疫市營商】參考便利店模式？日本Bic Camera開設「小家電便利店」

消費者使用Atome付款可獲即買即減優惠外，還有其他優惠，包括擁有免息3期付款、購買指定產品優惠等。不同產品的優惠各有不同，例如：

1）家品
買320元以上家品，可即減120元。不過，需使用雙倍賞家品，即減20元的同時，更送出1套130元家品現金券。只要使用Atome結帳，滿300元即減100元。

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【麥當勞優惠】McCafe、K11 Art Mall夥9GAG　舉辦首個「MEME」實體展　打卡到指定分店享新飲品買一送一優惠

2）涼風產品 
購買500元以上風扇、涼風機、移動冷氣等單一產品，可即減150元。不過，需使用涼風產品優惠，即減50元。然後，使用Atome付款，可再減100元。

【日本經濟】小田急百貨新宿店本館明年9月關閉　原址重建為商業大樓

責任編輯：馬意文

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