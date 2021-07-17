【疫市營商】Pricerite實惠夥Atome　推門市快閃優惠（多圖）

▲ Pricerite實惠與新加坡初創Atome合作，推出門市快閃優惠。

Pricerite實惠與新加坡初創Atome合作，推出門市快閃優惠。消費者只要在7月19日前，成為Atome新用戶並於Pricerite實惠門市購物滿300元，以Atome付款即減100元。

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消費者使用Atome付款可獲即買即減優惠外，還有其他優惠，包括擁有免息3期付款、購買指定產品優惠等。不同產品的優惠各有不同，例如：

1）家品

買320元以上家品，可即減120元。不過，需使用雙倍賞家品，即減20元的同時，更送出1套130元家品現金券。只要使用Atome結帳，滿300元即減100元。

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2）涼風產品

購買500元以上風扇、涼風機、移動冷氣等單一產品，可即減150元。不過，需使用涼風產品優惠，即減50元。然後，使用Atome付款，可再減100元。

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責任編輯：馬意文

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