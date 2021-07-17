【贛鋒鋰業 1772】贛鋒鋰業以3.5億加元 收購阿根廷鋰鹽湖項目

贛鋒鋰業（01772）公布，以自有資金對加拿大MillennialLithium進行要約收購，交易股價為每股3.6加元，交易金額不超過3.53億加元。

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Millennial Lithium為一家於多倫多交易所創業板上市的公司，主要從事收購、勘探及開發鋰礦業權，目標是成為鋰電池行業具競爭力的供應商。Millennial旗下的主要資產為位於阿根廷Salta省的PastosGrandes鋰鹽湖項目及位於阿根廷Jujuy省的CauchariEast鋰鹽湖項目，其中PastosGrandes鋰鹽湖項目持有佔地約14,093公頃的采礦特許權，而Millennial持有該項目100%權益。

是次交易完成前，贛鋒鋰業未持有MillennialLithium的股權；交易完成後，公司或其全資子公司將持有加拿大Millennial公司不超過100%的股權。

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記者：郭秀慧