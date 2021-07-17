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【香港營商】美國商會：地綠政治日益複雜　港促進中西流動仍擔重要角色

股市 16:28 2021/07/17

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美國商會（AmCham）表示，香港維持國際商業中心的地位仍然非常重要。（總商會圖片)

美國政府周五（16日）晚發出警示，警告美國企業在港或存在營商風險，促請在港美企留意保留在港業務或員工可能招致的商譽、經濟及法律風險。香港美國商會（AmCham）表示，深知日益複雜的地綠政治環境及風險，令經營環境更加複雜及具挑戰性，但深信香港仍然是促進東西貿易及金融流動的重要角色。

美國商會在聲明中又透露，近日在中環購置新的辦公室，期望以此促進商界對話、協助構建營商網絡、容許企業交流信息、法治及良好治理等價值觀。

華府警告美企在港營商風險　制裁7名中聯辦官員　港府：指控難以成立｜詳見【下一頁】

美國商會指，該會在香港經營及發展超過50年，1,400名成員覆蓋金融服務、法律、物流等多個行業，形容一直在中港、亞洲營商，至今仍然相信香港作為國際商業城市是至關重要。

即使面對地緣政治的風險，但同時具有業務發展機遇，尤其是香港奉行國際公認的商業法、其數碼基礎建設亦是亞洲區內較發達的一員，而香港的金融市場更是全球首五大的其中之一。

因此，美國商會表示，相信目前比任何一個時候，商會更有需要代表美國商界及公私營持份者展開建設性合作，共同構建香港的未來。

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制裁 金融服務 經濟 中環 地緣政治 中聯辦 香港 商會 金融 貿易

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