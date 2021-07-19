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【拜登警告】美國商會：香港角色重要、剛購中環新物業　香港總商會未見會員減投資

宏觀解讀 13:03 2021/07/19

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【拜登警告】美國商會：香港角色重要、剛購中環新物業　香港總商會未見會員減投資

美國政府周五（16日）晚發出警示，警告美國企業在港或存在營商風險，促請在港美企留意保留在港業務或員工可能招致的商譽、經濟及法律風險。香港美國商會（AmCham）於周末表示，深知日益複雜的地綠政治環境及風險，令經營環境更加複雜及具挑戰性，但深信香港仍然是促進東西貿易及金融流動的重要角色。

美國商會在聲明中又透露，近日在中環購置新的辦公室，期望以此促進商界對話、協助構建營商網絡、容許企業交流信息、法治及良好治理等價值觀。

商會會長早泰娜（Tara Joseph）周一於訪問中表示，企業仍視香港是營商1足地，但期望得到中國和香港政府保證，網絡接入不受到限制，令訊息自由流動得到法律保障。

香港總商會總裁梁兆基周一也出席電台節目時表示，香港實際營運環境未見明顯風險，而商界會留意各地政府的警告，也會自行評估營運風險，目前未有會員因應美國政府警告，減少香港投資或營運。

梁兆基認為，港府要更多向外宣傳香港形象，也可引用獨立跨國機構的事實評估，解釋香港營商環境。

華府警告美企在港營商風險　制裁7名中聯辦官員　港府：指控難以成立｜詳見【下一頁】

美國商會指，該會在香港經營及發展超過50年，1,400名成員覆蓋金融服務、法律、物流等多個行業，形容一直在中港、亞洲營商，至今仍然相信香港作為國際商業城市是至關重要。

即使面對地緣政治的風險，但同時具有業務發展機遇，尤其是香港奉行國際公認的商業法、其數碼基礎建設亦是亞洲區內較發達的一員，而香港是全球首五大金融市場之一。

因此，美國商會表示，相信目前比任何一個時候，商會更有需要代表美國商界及公私營持份者展開建設性合作，共同構建香港的未來。

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制裁 金融服務 經濟 中環 地緣政治 中聯辦 香港 商會 金融 貿易

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