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【國際油價】油價本周再錄跌幅 油市需求惹憂慮

股樓投資 15:00 2021/07/17

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國際油價周五（16日）上漲，紐約8月期油收報每桶71.81美元，升16美仙或0.2%；布蘭特9月期油收報每桶73.59美元，升12美仙或0.2%。不過全周計，油價仍錄等跌幅，當中布蘭特期油已經連跌3周，主要因原油供應有機會增加，以及市場憂慮變種病毒令經濟有轉弱風險所影響。

供應面上，據外媒報道，沙特阿拉伯和阿聯酋已達成妥協，為石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）敲定增產協議鋪平了道路。與意同時，油服公司貝克休斯（BakerHuges）公布，截至7月9日當周，美國石油鑽井數增2座，至378座，市場預期為380座，已經是連續3周錄得增幅。若數據顯示石油鑽井繼續增加，料給油價施加進一步下行壓力。

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記者：郭秀慧

石油 經濟 石油輸出國組織 沙特阿拉伯 美國 布蘭特期油

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