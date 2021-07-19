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【BNO移民英國】十大樓價升幅超越平均年薪地區

環球社會熱點 08:05 2021/07/19

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英國印花稅假期雖然已經結束，但樓市明顯受惠，樓價在今年屢創新高。有調查整合資料，比較英國每個地區樓價升幅與英國人的平均年薪，發現十大樓價升幅超越當地平均年薪的城鎮中，南部地區佔大多數。

英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴 【下一頁】

英國物業網站Zoopla利用每間物業每月估價加上英國國家統計局(Office for National Statistics, ONS)的數據，調查過去12個月的英國樓市發展，發現有約460萬間物業的升幅，多過英國民眾平均年收入，大約3.05萬英鎊（約32.7萬港元）。

十大樓價升幅超越平均年薪地區

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當中西南部的物業吸金力最強，在過去12月樓價升幅比英國民眾平均年收入多29%。東南部以28%緊隨其後，倫敦樓價則以24%升幅排在第3。

英國十大最健康地區

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【BNO移民英國】印花稅假期結束 樓市交投即大減 【下一頁】

若以城鎮計算，東薩塞克斯（East Sussex）的哈斯廷斯（Hastings）比率最高，多達62%房屋的價格上升幅度大於平均年薪。西薩塞克斯（West Sussex）埃德（Adur）亦有60%樓價升幅排名第二。薩里郡（Surrey）的摩爾谷（Mole Valley）則以54%屈居第3。

英國十大最不健康地區

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責任編輯：吳漢培

移民 英國 樓價 印花稅 倫敦

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