【好想去日本】日本道後商店街LAWSON　不修理招牌吸引燕子每年重返

▲ 道後商店街的連鎖便利店LAWSON不亮燈招牌，只因燕子當年築巢。

企業要長遠發展，便要有長遠的計劃，規劃未來的長遠發展方向。近年愈來愈多企業、機構等組織履行企業社會責任（CSR），希望可以取之社會，用之社會。而企業實行CSR能幫助建立良好形象，能得到宣傳之效，甚至乎有機會每年都被提及。

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據日媒報道，位於愛媛縣松山市道後商店街的連鎖便利店LAWSON，其招牌中的「L」長期不亮燈，原因是有燕子在燈上築巢。該店店主為避免影響燕子，便不修理壞了的燈箱，以供牠們居住。

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事實上，道後商店街的LAWSON招牌並非剛剛損壞。翻查報道，L燈箱損壞於2018年，店主當時沒找人修理，便發現有燕子在該處築巢。雖然燕子長大便離巢，但店主一直沒有修理，仍等待牠們有機會重返。

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燕子亦每年重返該店的鳥巢。此後，道後商店街LAWSON中，不亮燈的「L」招牌亦成為特色，吸引其他人前來打卡。並且每年都會有報道，提及LAWSON和燕子的故事。

責任編輯：馬意文

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