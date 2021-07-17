【通脹憂慮】美國白宮表示對通脹問題 「絕非袖手旁觀」通脹

據外媒報道指，美國白宮經濟顧問委員會委員Jared Bernstein表示，白宮正在解決與港口、住房和微晶元相關的供給側問題，指供應緊張推高了價格，令通脹升溫，並明言「我們專注於經濟的繁榮，對於通貨膨脹 ，我們也絕不會袖手旁觀。」

報道指，政府官員會見住宅建築行業代表，試圖解決導致房價創紀錄上漲的住房供應短缺問題。

事實上，美國通脹問題一直惹市場關注。數據上，美國6月份消費物價指數（CPI）按年急升5.4%，創自2008年8月以來最大漲幅，並高於市場原預期的4.9%和前一個月的5%。拜登政府對此表示，這種影響是暫時的，並且與正在迅速重新開放的經濟有關，但某些部分如房屋租金，為物價帶來更持久的上行壓力。

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記者：郭秀慧