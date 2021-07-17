【Apple Car】Apple技術副總裁加入造車團隊 Apple Car快將面世？

據外媒報道指，蘋果公司（美﹕AAPL）技術副總裁Kevin Lynch即將加入Apple Car團隊，負責相關業務。目前，蘋果整個汽車項目的負責人是機器學習和人工智能高級副總裁John Giannandrea。

報導指，Kevin Lynch於汽車部門的工作幾個月前已開始，技術副總裁頭銜未有改變，並將繼續參與Apple Watch和健康功能方面的工作，而至目前，細節仍未清楚。

消息指，蘋果正處於爲Apple Car采購零部件、與供應商洽談、與制造夥伴達成交易的階段，需要蘋果內部經驗豐富的高管提供更多的實際幫助。同時亦有消息指，Apple Car可能在2025至2028年發布。

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記者：郭秀慧