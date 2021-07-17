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【麥當勞優惠】McCafe、K11 Art Mall夥9GAG　舉辦首個「MEME」實體展　打卡到指定分店享新飲品買一送一優惠

商業 13:04 2021/07/17

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McCafé與K11 Art Mall聯乘網上平台「9GAG」，舉辦首個「MEME」實體展。

暑假又到，暑期活動在新常態下陸續恢復。McCafé與K11 Art Mall聯乘網上平台「9GAG」，舉辦首個「MEME」實體展。活動目前已在進行，截至9月5日為止。

McCafé新推出的阿華田珍珠鮮奶和宇治抹茶珍珠鮮奶中，9GAG以其為靈感，並加上倉鼠改圖等元素，創作「兩杯thx」的倉鼠MEME圖。

【Apple】Memoji新配搭　Apple提供更多選擇　用戶可製作不同個人風格Memoji（多圖/附公測版連結）

McCafé同時推出新優惠。由今日起至8月1日期間，顧客與「兩杯thx」展品合照後，只要到指定尖沙咀McCafé分店，包括北京道、星光行、山林道和新文華中心McCafé。

【創業兵團】中醫社區宣揚養生　開診所茶飲店

麥當勞App新優惠　12元歎原味麥炸雞配中可樂
顧客只要出示相片，以及追蹤McCafé的Instagram。即可享有買一送一優惠，以購買冷或熱的阿華田珍珠鮮奶、冷或熱的宇治抹茶珍珠鮮奶。

【日本經濟】小田急百貨新宿店本館明年9月關閉　原址重建為商業大樓

另外，下星期的麥當勞App將繼續推出新優惠。例如「26元歎雙層芝士孖堡超值套餐」、「32元歎滋味蝦堡超值套餐」，以及「12元歎原味麥炸雞配中可樂」等。

責任編輯：馬意文

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