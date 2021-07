【本港疫情】港府由今日起提高長者接種疫苗資助額 每劑額外獲發50元

政府宣布由周五(16日)起,新冠疫苗接種計劃下,參與疫苗資助計劃和院舍防疫注射計劃的私家醫生,為60歲或以上長者接種新冠疫苗,每劑可獲發額外50元資助。



政府發言人表示,根據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會(聯合科學委員會)聯同行政長官專家顧問團就新冠疫苗接種的最新建議,長者是因2019冠狀病毒病出現併發症和死亡的最高危群組,強烈建議長者接種新冠疫苗以預防感染。

聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的專家亦建議,由於大量過往經驗證明長者接種流感疫苗有效防止院舍流感爆發和引起併發症,故此曾接種流感疫苗的長者可安全地接種新冠疫苗。

發言人鼓勵長者應盡快接種新冠疫苗;外展疫苗接種隊或到診註冊醫生會為安老院、殘疾人士院舍及護養院提供接種服務。

