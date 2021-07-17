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南非騷亂持續釀多人亡 總統批有組織兼預謀

環球社會熱點 14:16 2021/07/17

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南非因前總統祖馬入獄而引發全國大規模騷亂，至今已釀成最少212人死亡。南非總統拉馬福薩批評，今次騷亂明顯有人策劃，試圖騎劫當地的民主，並揚言已找出煽動分子。

南非騷亂縱火現場 幼童遭母抛落樓成功脫困（有片） 【下一頁】

前總統祖馬（Jacob Zuma）因藐視法庭而遭判囚15個月，其支持者因此大感不滿，上周起在南非全國發起示威，阻塞主要交通道路，在城市縱火及投擲燃燒彈，聲稱要癱瘓國家換取祖馬獲釋，甚至屢次與警方發生衝突。南非政府指出，目前騷亂的死亡人數已上升至212人，自周四（15日）起便增加約100人。

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南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）訪問祖馬家鄉兼騷亂核心地區誇祖魯·納塔爾省（KwaZulu-Natal）時，表明騷亂是有人策劃及早有預謀，意圖騎劫南非的民主，更向支持者表示已經知道幕後黑手，將會追究到底。拉馬福薩在周五（16日）的電視講話中提及，就騷亂已拘捕超過2,500人，促請南非民眾繼續團結一致支持政府。

南非前總統祖馬入獄後爆發騷亂 釀逾70死 【下一頁】

連日騷亂以來，南非不分行業的商家均曾遭遇搶劫，糧食更疑似不足，導致人心惶惶。警員亦出動協助，保護超級市場運送食物。在誇祖魯·納塔爾省，民眾需要排隊輪流購買有限的糧食。有等候民眾表示，擔心沒有足夠食物﹑奶粉﹑尿布及寵物糧食等生活必須品。拉馬福薩強調，南非並無糧食危機，呼籲民眾不要因驚慌而過度囤積糧食。

責任編輯：吳漢培

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