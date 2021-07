【招聘會】勞工處舉辦為期兩日招聘會 提供超過1,800個職位空缺

港府今日(17日)表示,勞工處將聯同工聯會職業再訓練中心於7月20及21日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會,提供飲食、物業管理及運輸等行業的職位空缺。



今次招聘會為期兩日,約有40間機構參加,合共提供超過1,800個職位空缺。每日分別約有20間機構於會場設置櫃位,進行即場招聘,提供的職位類別相當廣泛,包括店務員、文員、客戶服務主任、護理員、維修技工、保安員、司機、倉務員、馬術事務助理、電腦程式員、侍應、廚師及收銀員等。



在是次招聘會中,約81%為全職空缺,大部分月薪介乎1萬元至2萬元。約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下,約61%的職位空缺無需相關工作經驗。

