  • 30°C
香港時間 : 2021717日 (六) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招聘會】勞工處舉辦為期兩日招聘會 提供超過1,800個職位空缺

理財智慧 16:35 2021/07/17

分享：

港府今日（17日）表示，勞工處將聯同工聯會職業再訓練中心於7月20及21日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，提供飲食、物業管理及運輸等行業的職位空缺。
 
今次招聘會為期兩日，約有40間機構參加，合共提供超過1,800個職位空缺。每日分別約有20間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括店務員、文員、客戶服務主任、護理員、維修技工、保安員、司機、倉務員、馬術事務助理、電腦程式員、侍應、廚師及收銀員等。
 
在是次招聘會中，約81%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬元至2萬元。約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約61%的職位空缺無需相關工作經驗。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

招聘會 勞工處

上一篇文章

【本港疫情】港府由今日起提高長者接種疫苗資助額 每劑額外獲發50元

下一篇文章

【盈喜股】康希諾生物預告上半年業績扭虧為盈 賺至少9億元人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】父親支付100萬首期　買入250萬西貢村屋　年輕Youtuber拒租樓「幫人供樓」
【納米無明火】父親支付100萬首期　買入250萬西貢村屋　年輕Youtuber拒租樓「幫人供樓」
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【小米1810】小米首次超越蘋果 躋身全球智能手機出貨量第二位 半日急升逾5%
【小米1810】小米首次超越蘋果 躋身全球智能手機出貨量第二位 半日急升逾5%
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎