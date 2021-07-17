【ETF資金流向】揭全球惟一純中資科技股ETF　美國4天勁吸52億

▲ 【ETF攻略】揭全球惟一純中資科技股ETF 4天勁吸52億

在騰訊 （00700） 低見509.5元之際，一隻在美股上市，並稱為KWEB的中資科技股ETF卻密密吸資，在周一至周四狂吸6.75億美元（約52.4億港元），令KWEB的基金規模增至50億美元，即4天流入額佔基金規模14%。

日期 價格 資產淨值 溢價 資金流向（美元） 周四 63.52 63.44 0.13% +3.39億 周三 63.48 63.20 0.44% +0.38億 周二 63.76 63.53 0.36% +2.54億 周一 61.78 61.55 0.37% +0.43億

KWEB與FXI及MCHI分別？

KWEB即KraneShares CSI China Internet ETF（金瑞基金滬深中國網路ETF）號稱是全球惟一部署中國軟硬件股的ETF。以往觀察美國投資者買中國股票ETF，主要是FXI及MCHI，FXI即是iShares China Large-Cap ETF，MCHI是iShares MSCI China ETF，兩者與KWEB的不同，是KWEB是純科技股持股，FXI及MCHI則持有傳統價值股，例如內銀等，反映資金買入KWEB，有強烈的投資取向，是新經濟股。

全境外中資科技股 持倉4%滿幫正爆雷

美國投資者實難跟得貼中國的監管消息，以及買入個別科技股份又驚爆雷，根據KWEB持股資料，基金所持有約50隻股份，均是耳熟能詳的股份，10大持倉已佔基金規模61%，港股佔兩隻，分別是騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，中概股8隻，分別是阿里巴巴（BABA）、拼多多（PDD）、京東（JD）、網易（NTES）、嗶哩嗶哩（BILI）、滿幫（YMM）、百度（BIDU）、貝殼（BEKE），其中佔倉位4%的滿幫已爆雷，正被網絡安全審查，股價由22.8元高位跌至14.89元低位。

市場會將KWEB與科技股女股神Cathie Wood的主動式ETF來比較，女股神的ETF揀全球科技股，KWEB則追綜中證指數公司（CSI）的CSI Overseas China Internet USD指數，投資者各有所好。

【契媽失威】蘋果股價強勢回歸 科技股女神Cathie Wood反錯失升浪

記者：譚志偉

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