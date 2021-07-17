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【Amazon】Amazon向Apple投訴Fakespot發放誤導性資訊　Fakespot已從App Store下架

科技 12:33 2021/07/17

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檢測網購平台虛假評論的應用程式Fakespot，被Amazon投訴，目前已從App Store下架。

亞馬遜（Amazon）向Apple舉報，投訴主要檢測網購平台虛假評論的應用程式Fakespot，有潛在安全風險和發放誤導性的資訊。Apple目前已將Fakespot從App Store中下架。

據CNBC報道，Fakespot是一個專門檢測亞馬遜平台上評論的應用程式。並且按A至F的評級，評估有關評論的可信程度；再向消費者推介客戶滿意度高的產品。

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Fakespot新版有抄襲疑雲？
是次亞馬遜向Apple投訴，皆因Fakespot重新設計新版本後，在應用程式中顯示亞馬遜的網站，並有Fakespot的代碼和內容，或令用戶感到困惑。故交由Apple調查事件。

亞馬遜發言人稱，Fakespot向客戶提供有關Amazon賣家和其產品的誤導性資訊，將是損害其賣家的商務事業，以及製造潛在的安全風險。

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不過，Fakespot行政總裁Saoud Khalifah對於是次事件，並不認同亞馬遜的說法；更聲稱在應用程式被Apple下架前，沒有收到Apple有關警句。

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網購平台評論存疑　網民想分真假如何做？
然而，Apple的一份聲明中表示，亞馬遜與Fakespot於6月8日，因為知識產權問題發生糾紛。並稱，提供了方法讓Fakespot保留應用程式在App Store。同時給予「充足時間」，讓Fakespot處理問題。更已通知Fakespot下架的決定。

事實上，網購平台上發放虛假評論，為消費者憂慮的問題。以亞馬遜網站為例，最近亦加大力度檢測和清除虛假論。但正因虛假評論問題，第三方的檢測評論應用程式應運而生，以協助消費者衡量真實性，例如Fakespot、ReviewMeta 和ReconBob。

責任編輯：馬意文

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