【盈喜股】丘鈦科技預告上半年多賺40%至60% 惟下調全年攝像頭模組出貨增長目標

丘鈦科技 （01478） 發盈喜，預告上半年純利將按年增長40％至60%，而去年同期賺3.4億元人民幣。不過丘鈦同時下修今年攝像頭模組的出貨目標，由按年增長不低於30%調整為不低於25%。

【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高【見下頁】

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公司表示，盈利增長主要由於攝像頭模組產品結構繼續優化，攝像頭模組產品附加值增加；期間全自動數字化智能工廠改造的成效進一步展現，推動人工成本繼續優化；及攝像頭模組和指紋識別模組產品銷售數量實現穩健增長，產能利用率提升，幫助降低折舊等成本佔比。

公司指，根據目前可得之資料，上半年出貨量約2.2億顆，按年增長24%，因此認為本年度餘下月份實現出貨量增長30%的原來目標將面臨較大挑戰。

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記者：郭秀慧