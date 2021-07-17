【穩定幣】耶倫下周一晤金融監管機構 討論「穩定幣」角色

美國財長耶倫（Janet Yellen）發表聲明，指下周一將與各個金融監管機構主管會面，討論討論整合「穩定幣」（Stablecoin）的各項議題，包括「穩定幣」在財政系統的角色，以及減低其風險。

聲明中指，與會者包括貨幣監理署（OCC）及聯邦存款保障機構（FDIC）代表。耶倫表不，有見穩定幣發展迅速，齊集各個金融監管機構主管去作評估，是衡量穩定幣利弊的最合適做法。

「穩定幣」是一種數字貨幣，通過將其市場價值與美元等外部資產掛鉤，達至其價值可維持穩定，波動性低於其他加密貨幣。數據顯示，「穩定幣」的總供應量已超過1,100億美元大關，當中USDT以58.7%的市場市佔率佔比排名首位。

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記者：郭秀慧