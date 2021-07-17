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【美國疫情】確診及死亡人數齊升 低疫苗接種率州分高危

環球社會熱點 12:42 2021/07/17

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美國在新冠疫苗接種計劃開始後，疫苗漸有改善，但Delta變種（即印度變種）出現，使美國乃至全球的疫情惡化。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，確診及死亡人數再次上升，增長主要來自疫苗接種率落後的州分。

拜登自爆「性感」照 夥拍Olivia Rodrigo谷針 【下一頁】

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）周五（16日）表示，現時97%新冠入院重症患者未接種疫苗，過去1周確診個案上升70%，死亡人數亦增加26%。華倫斯基稱目前已變為未打疫苗人士的新冠疫情，並促請美國民眾盡早完成接種。華倫斯基亦指出，多個州分再次出現確診數字增長，顯示新冠病毒在美國仍有高傳播風險。

白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）則指，阿肯色州﹑佛羅里達州﹑路易斯安那州﹑密蘇里州及內華達州為確診人數增幅最明顯的州分，而且全數州的疫苗接種率低於美國平均。當中，每5個新診個案便有一宗來自佛羅里達州。

【新冠疫苗】美國擬冬天批准 12歲以下兒童接種 【下一頁】

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）亦點名Delta變種的威脅，指有約100個國家發現相關感染個案，Delta變種已成全球主流變種病毒，並警告全球現時正面對一款強大的新冠變種病毒。

責任編輯：吳漢培

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