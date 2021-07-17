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【日本經濟】小田急百貨新宿店本館明年9月關閉　原址重建為商業大樓

商業 11:36 2021/07/17

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有指，小田急百貨新宿店本館將於2022年9月下旬關閉。

疫情爆發之後，港人有約兩年不能到日本旅遊。日本企業同樣有約兩年時間，沒有旅客光顧消費。據日媒報道，小田急百貨新宿店本館將於2022年9月下旬關閉。

雖然小田急百貨新宿店本館將要關閉，但新宿西口HALC仍然繼續營業。據悉，新宿西口HALC在2022年春季，更將有裝修工程，並於2022年10月有新的發展計劃。

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新宿西口HALC在翻新之後，將會由售賣食品及運動用品為主，改變為主售食品、化妝品，以及國際流行服飾和精品店。但官方暫時沒有公布更多詳情，市民須等待未來官方更新。

【電子消費券】MegaBox夥WeChat Pay HK送出100萬禮品　兼多間食肆推「7月7折」

事實上，小田急百貨新宿店本館於1967年正式開業，不少旅客亦視其為地標。其於明年關閉、拆卸之後，該處將會興建一座樓高48層，高約260米的新商業大樓。並暫時預定2029年完工。

【假信息】越南加強管制社媒直播內容　防虛假信息散播

責任編輯：馬意文

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