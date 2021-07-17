【餓「新」嘗啖＠iM網】紅棉盛放 魚片沸騰

紅棉，馬上想到的是木棉花。

一直以來，都對木棉花另眼相看，它要待綠葉/枯葉落盡，獨霸枝幹才肯盛放，花朵堅挺一點也不柔弱，而且是開得那麼的高高在上。美不美？各花入各眼，但她確以霸氣取勝，自帶一種不讓你插在花瓶的強勢美。

▲ 椒香皮蛋，賣相已吸引。



因為對木棉花的鍾情，聽到美利酒店最近開了家紅棉中餐廳，先有兩分好感，再聽友人對他們的沸騰魚讚不絕口，嗜辣的我便蠢蠢欲動，這天試過，真的出色。

我們一行四人先試了他們的點心，再來幾道主菜。傳說中的沸騰魚製作需時，還真等了少少時間，因為是我心目中的主角，得先介紹。這沸騰魚看起來和水煮魚沒大分別，但吃起來果然不一樣。是行政總廚邵師傅將傳統水煮魚重新演繹的改良版。

▲ 沸騰魚完全是不一樣的水煮魚。



傳統水煮魚望落浮起一片紅，一般我們都不會喝湯，但這盤沸騰魚的湯底是用新鮮河魚及海魚熬而成的濃郁魚湯，再加入柬埔寨白胡椒、野山椒、四川大紅袍花椒、雲南丘北辣椒，味道單看起來已知多層次，然後再燙勝瓜片和魚片，最後將花椒、辣椒乾等泡油，既帶出層次多變的辛香與麻辣，又沒有那層油淋淋的紅油，完全是飲得到的靚湯。入口沒有油膩感，辣中帶鮮。至於魚片，選用的是黃皮老虎斑，肉質結實彈牙，能在不同層次的辣中仍企硬自己的魚味，傳統水煮魚打底多用薯粉，邵師傅則改為烏冬，更加吸汁入味，粗幼恰到好處，招牌菜果然有勝人之處。

芙蓉雞片令人好有驚喜。靈感來自川菜雞豆花，清鮮軟嫩，色澤潔白，驟看還以為是豆腐或蛋白，原來是用雞胸加蛋白煉製而成。邵師傅耐心講解，恕我無法覆述，只知道又要攪又要炸，又要薄而不碎，又要熟而不焦……反正是一道工夫菜，不是份子料理，但卻又食雞不見雞，不但保留了雞肉的美味，又帶來輕盈無負擔的食感。

▲ 好有驚喜的芙蓉雞片。



子姜椒香瀨尿蝦，是道非常精緻的夏日菜。將瀬尿蝦灼熟碌瞉後，伴以自製的辣汁，辣汁以青辣椒去皮剁碎後混合時令子姜，口感清新，蝦肉鮮甜嫩滑。就算食到好飽，一啖入口，仍覺得好有食慾好開胃。

▲ 子姜椒香瀨尿蝦。



那碟夾雜了牛筋、牛舌和蝴蝶腩的椒香清湯牛腩我無吃，但嗜牛的友人吃得津津有味，評價是：牛魔王都拍案叫絕！大讚牛舌軟滑鬆化，牛腩肉味濃。

▲ 牛魔王必選的椒香清湯牛腩。



甜品是山楂糕，色彩奪目輕巧酸甜，正好完美中和了這天吃過的濃味菜，一頓愜意的午餐！

▲ 山楂糕。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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