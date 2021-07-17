滙豐看好本港可成東方納斯達克 重申港股增持評級 推薦6大受惠股

滙豐環球研究發表報告指，鑑於未來內地企業申請海外上市將面對更多監管需求，加上冀迎接跨境理通等政策所担人供的投資需求，或驅使它們轉移至本港上市。因此，本港有望迎來另一波中概股上市潮，成為東方納斯達克。該行指，目前美國上市的250隻中概股中，尚未來港上市的股份市值總值達1萬億美元。並且預期當中有25隻股份來港上市，包括拼多多(美：PDD)、蔚來(美：NIO)、騰訊音樂(美：TME)和富途(美：FUTU)等。

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滙豐同時重申港股的增持評級，及推薦6隻受惠中資企業來港上市潮的股份。

中概股來港上市受惠股一覽：

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日前外電引述知情人士表示，內地計劃讓赴香港公開上市的公司免於申請網絡安全監管機構的批准，從而為選擇香港、而不是美國發行股份的互聯網公司消除擔憂。內地在上周發布新規則草案，涉及赴國外上市的網絡安全審查，一度引發是否適用於香港的疑問。傳有關官員指，國家互聯網信息辦公室將對公司進行審查，以確保它們遵守中國法律，但只限於那些選擇去美國等外國場所發行股份的公司。業界人士估計赴港上市的批准程序，將比赴美上市簡單。

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