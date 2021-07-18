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【裏裏外外@iM網欄】簡單頸部操，令你回復青春健康！

名人薈萃 08:16 2021/07/18

分享：

香港人生活節奏緊張，要多爭取休息丶放空的時間。但平時和朋友家人聊天對話，也可讓自己放鬆心情，輕鬆一番，一樂也！

以前常聽說「人生80 古來稀」，但現在卻非常普遍。近日朋友介紹一位已年屆80 的女士給我認識，她不但身裁好fit, 而且非常健康，看上去好像50 多60 歲的中年女士，因為她每天習慣運動丶鍛練丶保養，舞蹈非常了得。當天有機會與她交流，她透露了平時養生的心得，在這裏和大家分享。

預防及去除頸紋：
Tips 1 
做清蜓點水10 次 ，不要太快，即1 秒1 點頭。

做完10次後，然後放長雙眼，即將頭微微向上，眼向前面遠方望，停留2 秒後，重覆清蜓點水及放長雙眼，共做3 組。記得這些重作要慢慢做，最好配合深而長的呼吸，效果更好。

Tips 2 
用頸部寫字。平時我們用筆寫字或用電腦丶手機打字，但如果你因工作或長時間用電腦丶手機等引致頸痛，可以用頸寫「米」字，即點點橫真撇撇。

或寫「我」字，還要記得寫「我」字最後上方的一點好重要，可以紓緩頸部壓力。如果重覆寫「米」及「我」字3 次，感覺不一樣呢。


Tips 3
美人/ 俊男撥髪。用左手從上方放在右邊耳旁，然後向後撥髪，最後左手放回左肩膊上，動作越慢越好，而撥髪的幅度丶廣度也是越大越好。

重覆做10 次後，轉右手，做10 次。左右完成為1組，每天可做3 組。

這個動作看似簡單，但其實非常實用有效，因為涉及手丶手肘丶肩膊位置，不論男女，對因長期工作而令手部丶肩頸勞損的人士非常有幫助，如果你有五十肩等問題，不妨一試。

我的學生跟著以上三個動作做一星期，肩頸問題紓緩了不少，而且她好努力做，一個多月後，慢慢不藥而癒。

這些動作適合男女人士。

我們可以一邊做運動，一邊聽歌，享受美妙的音樂旋律，今次為大家推介Deva Premal and Miten 的Sri Nanda Nandanastakam, 千祈不要錯過，這首歌百聽不厭，真的好好聽！

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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