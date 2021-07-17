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【阿里巴巴9988】螞蟻傳擬售印度支付龍頭Paytm母企股權 涉資8億美元

股樓投資 17:43 2021/07/17

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阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團，有傳計劃出售印度支付平台巨頭Paytm母公司 One97 Communications最少5%股權。根據Paytm目前的160億美元估值計算，螞蟻若出售該批One97 Communications股權，料可套現8億美元。有傳Paytm期望目前持股One97 Communications 30.3%股權的螞蟻，減持該股使其股權降至25%，協助Paytm符合印度交易委員會的規定，以專業管理企業的身份上市。

【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看【下一頁

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除了螞蟻，阿里亦持有One97 Communications股權，兩企合共持股38%。,至於作為在印度市場領先的在線支付巨頭，Paytm業務已從數字支付擴展到銀行、信用卡、金融服務、財富管理和數字錢包，市場份額在印度在線交易市場排名第一。據公司官方文檔，Paytm目前擁有約2,000萬商業合作伙伴，公司用户月交易量達到14億單。除了阿里，Paytm 投資者還包括軟銀和巴郡(美：BRK)。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988）

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