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【小米1810】雷軍向兩慈善基金 捐贈總值174億元小米股份

股樓投資 00:26 2021/07/17

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全球手機銷量首次超越蘋果(美：AAPL)的小米(01810)宣布，董事長雷軍已向兩家慈善機構捐贈約6.16億 股B類股份，包括向小米基金會捐贈約3.08億股本公司B類股份，及向雷軍基金會有限公司捐贈約3.08億股B類股份。上述兩家機構均將所得款項作公益用途。 以小米周五收市價28.25元計，雷軍所損出股份總值174億元。

【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

另外，大摩日前發表報告指，相信調研機構IDC即將發表的今年第二季智能手機數據，有力成為小米的股價催化劑，將有助減輕市場對其訂單潛在疲軟的關注，認為小米將持續增加其市佔率，予目標價33.5元及「增持」評級。大摩預期，小米今年第二季的全球智能手機訂單將成為公司股價表現的催化劑，並指根據該
行的基本預測，料小米今年第二季的智能手機訂單量約5,000萬部，預期按年增幅達76％，料將使股價上升3至5％。

【大行點睇】6月線上銷售增長高於行業平均 李寧獲瑞信升目標價逾2成  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

港股 小米集團－W（01810）

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