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【新股IPO】通才教育2175首日掛牌收報3.69元 全日反覆穩守招股價

股樓投資 22:17 2021/07/16

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中國通才教育（02175）首日掛牌表現反覆，股價低開近11%，開市報3.29元，臨收市股價升彈至高位3.7元，收市報3.69元，與招股價持平；全日成交2,259萬股，涉資7,891萬元。

【新股IPO】融信服務2207首日掛牌微升0.4% 收市報4.9元，見【下一頁】

該股是次上市共發售1.25億股，其中開發售部份錄得逾3倍超額認購，一手中籤率30%，並以招股價中間價定價，其招股範圍介乎3.16元至4.38元，預計集資淨額約4.09億元，主要用作北格校區第四期建設工程、收購或投資增長潛力巨大民辦高等教育機構或收購一幅地塊、用作有關龍城校區教學樓和宿舍翻新及與級項目、購買教學設備及傢具等；國泰君安為獨家保薦人。

通才教育是內地山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告，按全日制學生收生總數計，通才於山西省所有民辦高等教育機構中排名第一，於2020至2021學年市場份額為15.6%。

延伸閱讀:藥監局發新政策 大摩料長期龍頭藥企可受益 予藥明生物「增持」評級，見【下一頁】

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記者：張以正

中國通才教育（02175） IPO 港股

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