【玄人‧峰語@iM網欄】運滯？學識向良田播種是轉運的第一步

很多人問我，當初為什麼要學風水命理(玄學)?猶記得當年是因為 「運滯」，希望透過學習玄學去為自己解困，但隨著日子有功， 我對於玄學卻有一翻新的體會。絕大部人對玄學都會抱著一個「 神化」的角度去看待，要知道，玄學本身的本源，是來自自然之道、 陰陽五行，而陰陽五行本身亦不是什麼神怪的東西， 我們日常生活都時間接觸的：例如日與夜、男與女、動與靜…... 。至於五行，之前我也解釋過，它們只是想世界的東西、氣、特質、 以形象化的方式分門另類，本身也不是抽象的東西。因此， 我對玄學的追求，由本身的實用及功能性， 轉向為尋找本源及對人性的啟發方向發展了。

一個人八字，正常情況下都是五行皆齊的，即使缺一、二個五行， 命格中都會出現五行之間的相生相尅的情況。 又例如一個風水的玄空飛星盤，有吉星如八白、九紫、一白、四綠( 文昌)；同時間有有凶星如二黑、五黃、三碧、七赤等。究其原因， 任何一套玄學的學理，都是由陰陽五行衍生出來的， 沒有一套理論可以擺脫本原。所以，任何一個人、一間屋、 一件事情的發展，一定有正反、吉凶、一定有五行的象數在裡面， 問題是，我們如何去應對這客觀之象呢?

一個處於極差或極好運勢的人、又或者一間極差或極好的風水屋， 這兩大類型是沒有任何方法去逆轉的。然而， 絕大部份都是處於中間位置，所以面對的正反、好壞、 喜哀的情況是有方法去改變的。因此，我們要做的，就是將好、 正面的人、事物加以培育種子。很多人找我算命， 都有既定想法問題，例如求姻緣的， 有的本身命格是要面對差的姻緣，但其他的如工作、 錢財算是不錯的，但她的焦點卻要放在最難的部份， 也即是將種子放在最爛的田去耕種。反之，如果將種子、努力、 資源都放在先天有優勢的土壤中，自然就有成果， 有了成果人就會建立起自信，那就會向正確的方向去行了， 這就是我一直所以利用自己的「用神」、「藥神」 五行去改善命運了。

因此，我愈是習玄學，愈明白了人生、社會遊戲規則， 就是要順著好勢頭而行， 而不是老是咬著不可能或先天差的本質去著力， 否則只要浪費自己時間及心力。以我多年算命所見， 大部份認為自己運氣差的人，多數是性格上太過執著於沒成果東西， 正因為花這麼多力氣沒有成果，就認為自己運氣比人差了， 根本是很難有收成的；正因為他沒有成果， 就將自己人生推入了一個陰暗面了。佛家有云學習放下， 其實以我們這些入世的人而言，是有層次之分， 不是要一步到位去做聖人，而是學習先放下耕種爛田、爛種子， 當做了這一步，人生已是另一片天地。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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