【玄人‧峰語@iM網欄】運滯？學識向良田播種是轉運的第一步

很多人問我，當初為什麼要學風水命理(玄學)?猶記得當年是因為「運滯」，希望透過學習玄學去為自己解困，但隨著日子有功，我對於玄學卻有一翻新的體會。絕大部人對玄學都會抱著一個「神化」的角度去看待，要知道，玄學本身的本源，是來自自然之道、陰陽五行，而陰陽五行本身亦不是什麼神怪的東西，我們日常生活都時間接觸的：例如日與夜、男與女、動與靜…...。至於五行，之前我也解釋過，它們只是想世界的東西、氣、特質、以形象化的方式分門另類，本身也不是抽象的東西。因此，我對玄學的追求，由本身的實用及功能性，轉向為尋找本源及對人性的啟發方向發展了。
一個人八字，正常情況下都是五行皆齊的，即使缺一、二個五行，命格中都會出現五行之間的相生相尅的情況。又例如一個風水的玄空飛星盤，有吉星如八白、九紫、一白、四綠(文昌)；同時間有有凶星如二黑、五黃、三碧、七赤等。究其原因，任何一套玄學的學理，都是由陰陽五行衍生出來的，沒有一套理論可以擺脫本原。所以，任何一個人、一間屋、一件事情的發展，一定有正反、吉凶、一定有五行的象數在裡面，問題是，我們如何去應對這客觀之象呢?
一個處於極差或極好運勢的人、又或者一間極差或極好的風水屋，這兩大類型是沒有任何方法去逆轉的。然而，絕大部份都是處於中間位置，所以面對的正反、好壞、喜哀的情況是有方法去改變的。因此，我們要做的，就是將好、正面的人、事物加以培育種子。很多人找我算命，都有既定想法問題，例如求姻緣的，有的本身命格是要面對差的姻緣，但其他的如工作、錢財算是不錯的，但她的焦點卻要放在最難的部份，也即是將種子放在最爛的田去耕種。反之，如果將種子、努力、資源都放在先天有優勢的土壤中，自然就有成果，有了成果人就會建立起自信，那就會向正確的方向去行了，這就是我一直所以利用自己的「用神」、「藥神」五行去改善命運了。
因此，我愈是習玄學，愈明白了人生、社會遊戲規則，就是要順著好勢頭而行，而不是老是咬著不可能或先天差的本質去著力，否則只要浪費自己時間及心力。以我多年算命所見，大部份認為自己運氣差的人，多數是性格上太過執著於沒成果東西，正因為花這麼多力氣沒有成果，就認為自己運氣比人差了，根本是很難有收成的；正因為他沒有成果，就將自己人生推入了一個陰暗面了。佛家有云學習放下，其實以我們這些入世的人而言，是有層次之分，不是要一步到位去做聖人，而是學習先放下耕種爛田、爛種子，當做了這一步，人生已是另一片天地。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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