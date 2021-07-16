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【新股IPO】融信服務2207首日掛牌微升0.4% 收市報4.9元

股樓投資 22:09 2021/07/16

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內地綜合物業管理服務商融信服務（02207）今日掛牌，股價低開1%報4.83元，最高曾見4.91元，低見4.78元，收市報4.9元，較招股價4.88元微升0.4%，全日成交2,022萬股，涉資9,819萬元。

【新股IPO】三巽6611下周一掛牌 暗盤收報4.78元 微升0.6%，見【下一頁】

該股是次來港上市共發售1.25億股，公開發售部份錄得逾7倍超額認購，一手中籤率為18%，並以接近下限定價，其招股範圍介乎4.68元至5.63元，預計集資淨額約5.58億元，主要用作戰略投資與收購、多元化項目組合及增值服務、開發和升級營運所需硬件與軟件等；海通國際為獨家保薦人。

延伸閱讀:贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高 

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記者：張以正

融信服務（02207） IPO 港股

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【新股IPO】通才教育2175首日掛牌收報3.69元 全日反覆穩守招股價

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