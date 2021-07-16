【新股IPO】融信服務2207首日掛牌微升0.4% 收市報4.9元

內地綜合物業管理服務商融信服務（02207）今日掛牌，股價低開1%報4.83元，最高曾見4.91元，低見4.78元，收市報4.9元，較招股價4.88元微升0.4%，全日成交2,022萬股，涉資9,819萬元。

【新股IPO】三巽6611下周一掛牌 暗盤收報4.78元 微升0.6%，見【下一頁】

該股是次來港上市共發售1.25億股，公開發售部份錄得逾7倍超額認購，一手中籤率為18%，並以接近下限定價，其招股範圍介乎4.68元至5.63元，預計集資淨額約5.58億元，主要用作戰略投資與收購、多元化項目組合及增值服務、開發和升級營運所需硬件與軟件等；海通國際為獨家保薦人。

延伸閱讀:贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正