【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥北部海濱城市吉丹爾 重新做回「城市人」

早上約8時，沙漠晨曦初升，太陽已開始強烈，今天我和穆罕默德準備開車離開沙漠，前往摩洛哥北部的大城市旅遊吉丹爾（Tangier）。這天預計車程不少，加上摩洛哥晚上仍然宵禁，不論汽車或商店一律在晚上八時後，不可在公路上行駛（除非有許可證）及營業，所以我們希望在入夜前能到達目的地。這次一同出發的還有穆罕默德哥哥及朋友，我們一行四人，非常熱鬧。

直至旁晚約七時)，我們先到達梅克內斯（Meknes）度宿。這間是一所傳統的摩洛哥民宿，設計獨特，這類型的民宿大部份是將舊樓宇改建，位置於舊城區內。由於疫情關係，已沒有遊客到訪，所以，這夜只有我們四人「包場」住在這間民宿。由於一整天的車程，晚飯後，我們急不及待回房間睡覺，待明天繼續出發。

早上，哥哥在房門外大叫，快起床吃早餐，我看看時間，原來已近11時了。

今天陽光普照，穆罕默德繼續開車前吉丹爾。約四時小時的車程，終於到達北部古城吉丹爾。這是一個海港城市，可從丹吉爾港乘坐渡船能直達直布羅陀，且可隔海相望西班牙；我們在沿海岸線慢步，景色迷人，似乎有永遠也走不到盡頭。另一端遠眺斯帕特爾角矗立著一座黃色的燈塔，燈塔面對遼闊浩茫的海洋。

吉丹爾的樓宇較歐洲化，道路上的汽車熙來攘往，一片繁榮景象，和沙漠與別不同，這刻感覺自己重新做回「城市人」。

這天，突然其來的小挿曲；我們到達海岸原先將車子停泊，但下車不久，我突然肚子痛，當時痛到流着汗，但停車場的洗手間竟然鎖上門，穆罕默德唯有即開車附近酒店借用洗手間。

因為，當時到達酒店，我沒有等候他便火速下車走進人內向職員借洗手間，這事情令穆罕默德日後經常掛在口邊說我「忘記了」他 (續)

▲ 不少遊艇停泊在海岸，風景怡人

▲ 吉丹爾(Tangier)擁有不少歐洲化的建築物

▲ 梅克內斯(Meknes)傳統民宿