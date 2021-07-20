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【美股焦點】道指創十月底單日最大跌幅 經濟放緩通脹隨時變滯脹?

股樓投資 16:20 2021/07/20

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美股周一（19日）大跌，道瓊斯工業平均指數跌2.09%或725.81點，報33,962.04點，創去年10月28日以來最大單日跌幅，標普600指數跌1.59%或68.67點，報4,258.49點，納斯達克指數則報1.06%或152.25點，報14,274.98點。同時追蹤小型股的羅素2000指數則跌1.5%至2,130.68點，高位回落近10%。 

【美股分析】華爾街分析師以史為鑒　料美股8月中旬跌至少一成　

近日美股表現平平，部份原因與收益率下降有關，而後者更與滯漲有關的擔憂加劇有關，Commonwealth Financial Network投資管理主堿Peter Essele表示，全球經濟的增長全賴疫情放緩支持，如另一波感染可能會刺激封鎖，或為復甦放緩響起喪鐘。他指，近日通脹掛鉤債券的強勁表現正表明這些擔憂正在發生，又指如果新一波疫情捲土重來，將導致經濟放緩，同時消費者價格又繼續上升的話，投資者或會擔心滯脹風險。

不過，不少專家認為今次調整是預計之內，因標指在過去一年未見5%的調整，至於10%的調整更是自疫情後還未出現，這與美股的歷史走勢不相乎。Truist Advisory Services分析師便指，歷史上每年都會有兩至三次5%以上的回調。事實上，股市的波動性在過去數個交易日上升，芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 在最近幾個交易日上漲了21.95%，而周一盤中便曾升逾22%以上。

撰文 : 林展鋒

疫情 滯脹 期權 債券 經濟 市盈率 芝加哥 指數 CIA 美股
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