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【山地悠遊人生@iM網欄】暑假親子-親手製作杯麵

名人薈萃 08:01 2021/07/18

分享：


小時候母親忙於工作，無暇準備膳食，出前一丁成為了我們幾姐妹的正餐，一鍋熱騰騰的出前一丁麻油麵加上香腸和煎荷包蛋，十分誘人，成為童年美好回憶。每次旅行坐長途機回港時，都很期待機上提供杯麵，特別是日清的合味道海鮮味杯麵，每次見到都興奮不已，吃完連湯都一滴不剩。
 

「合味道紀念館」位於尖沙咀中港城2樓


最近看到朋友圈，才知道「合味道紀念館」登陸香港，今年3月在尖沙咀中港城正式開幕！佔地一萬平方呎的紀念館，為參觀者帶來全新體驗。紀念館結合博物館與工作坊； 工作坊有三個不同價錢的體驗，需要網上購票。入口處展出全球發售的日清食品，並展示為登陸月球提供的太空人拉麵，以及介紹即食麵發明者安藤百福先生的事蹟，他同時亦是日清食品創辦人，安藤先生可以說是顛覆了全球的飲食文化，原來方便麵裡的雞肉、牛肉、章魚、蝦都是麵粉製品！

為登陸月球提供的太空人拉麵

原來方便麵裡的雞肉、牛肉、章魚、蝦都是麵粉製品


三大體驗式工作坊分別是：「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」及相對沒那麼吸引的「榖物麥片工作坊 」。工作坊門票於 www.cupnoodles-museum.com.hk 網上發售，可DIY親自創作獨一無二的出前一丁或合味道杯麵帶回家。

各項活動詳情


我參加了「我的合味道工作坊」，門票$60港元，過程30分鐘，看來挺受歡迎，當天所見都是滿額。工作人員介紹過程後，先派發一個空杯麵，用顏色筆設計杯麵包裝，在一張紙上可自行選擇喜愛的材料配搭杯麵，另外更可參與生產過程，將麵底壓入杯內，加入配料，消毒包裝，最後自己真空包裝帶回家。合味道杯麵粉絲不要錯過，亦適合帶小朋友參加，3歲以下幼童，可在家長陪同下免費入場。

用顏色筆設計杯麵包裝，在一張紙上可自行選擇喜愛的材料配搭杯麵

小朋友超興奮，後面的小男孩正在攪動機器，將麵底壓入杯內

杯麵生產過程

杯麵生產過程，消毒包裝

真空包裝帶回家

3歲以下幼童，免費入場

 



館內的三大打卡位：高達3米的「杯麵牆」，齊集全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵；「大杯麵」座椅，重現安藤百福先生研發食品時的創意及逆向思維；以及「太空拉麵」和背後的趣聞，同時展示日清食品多年來的歷史。出口處是紀念品店，讓粉絲搜購心水精品，為體驗旅程劃上圓滿句號！

打卡位：高達3米的「杯麵牆」，齊集全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵

「大杯麵」座椅



地址：尖沙咀中港城2樓26-35號

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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