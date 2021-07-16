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【新股IPO】三巽6611下周一掛牌 暗盤收報4.78元 微升0.6%

股樓投資 21:57 2021/07/16

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三巽集團（新上市編號：06611）將於下周一（19日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，三巽暗盤低開1仙，報4.74元，最高曾見4.9元，低見4.65元，收市報4.78元，較招股價4.75元升0.6%，成交187萬股，涉資890萬元。

【新股IPO】中概股風暴 字節跳動傳仍未放棄上市計劃，見【下一頁】

該股是次來港上市共發售1.65億股，其中10%公開發售獲逾2倍超購，一手中籤率35%，並以高於招股價中位定價，其招股價範圍介乎3.3元至5.2元，預計集資淨額約7億元，主要用作開發現有物業項目建築成本及土地收購等；上市獨家保薦人建銀國際

三巽是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區專注於住宅物業開發及銷售高速發展的內地房地產開發商。

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記者：張以正

蔚來（美：NIO） IPO 港股

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