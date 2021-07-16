【加密貨幣】證監指幣安未獲發牌 旗下股票代幣交易或違法

證監會周五（16日）發布聲明，指留意到全球最大加密貨幣交易平台幣安的股票代幣交易服務屬「受規管活動」，而幣安未獲得發牌或註冊以在香港進行上述交易。證監會表示，股票代幣是獲不同的相關海外上市股份的存管投資組合支持的虛擬資產，其價格緊密追蹤有關股份的表現。由於股票代幣可以零碎單位計值，因此它們被推廣為投資者購買零碎股份的另類方法。

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但證監會指，股票代幣在香港或會構成《證券及期貨條例》中所指的「證券」，換言之屬證監會的監管範圍。不過，對於有投訴指在不受規管平台開設的帳戶提取法定貨幣或虛擬資產時遇到困難，證監會稱如平台與香港並無任何連繫，證監會對它們未必有監管權力。如有爭議，投資者相當可能難以提出申索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。

幣安暫時未有對聲明作任何回應，但據官網已表示由即日起將無法在幣安平台上購買股票代幣，並會在2021年10月14日後停止支援所有股票代幣。

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