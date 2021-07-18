【買樓理財】今年4月花350萬買238呎屯門樓　租金回報有3厘好吸引？

部分人認為300呎以下的細單位不值投資，但有首置客早前走到屯門買樓收租，雖然購入的單位面積僅238平方呎，但租金回報率竟有3厘，好過不少市區新盤。利嘉閣梁桂華說，屯門麗寶大廈中層E室，實用面積238平方呎，一房間隔，單位月租原叫價9,000元，近日減至8,800元成功租出，實用呎租約37元。據了解，業主於今年4月，以約350萬元購入上述單位，現享約3厘的租金回報，但未扣除其他費用，如管理費及差餉。

代理說，業主為外區首置客，單位準備先放租，日後作自住之用，而業主購入單位後旋即放盤，不足4小時便獲租客承租。資料顯示，屋苑目前有兩個單位放租，最低入場費8,800元起。

值得留意的是，麗寶大廈與利寶大廈、萬寶大廈，合稱「置樂三寶」，都是單幢樓設計，樓齡均逾30年，但入門門檻較低，叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元，惟置樂三寶放盤不多。

【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找 折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁】

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