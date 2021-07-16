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【港股追蹤】受惠疫苗銷售 康希諾上半年轉虧為盈 預計錄逾9億元人民幣純利

股樓投資 21:25 2021/07/16

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受新冠疫苗銷售帶動，康希諾（06185）預期上半年將會轉虧為盈，期內純利將介乎9億至10.5億元人民幣，料營業收入為20億至22億元人民幣，去年同期則為403萬元人民幣；料扣除非經常性損益的淨利潤為8.5億至10億元人民幣。

【大行點睇】中電信預告上半年盈利增長26%至28% 摩通料股價仍有上行空間  詳情請看[下一頁]

康希諾全日跌1.4%，報314.8元，成交近2億元。

公司指，旗下的新冠疫苗獲墨西哥、巴基斯坦等地批准緊急使用，以獲准在內地有條件上市，有利於其收入及純利。

【大行點睇】6月線上銷售增長高於行業平均 李寧獲瑞信升目標價逾2成  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

康希諾生物－B（06185） 疫苗 港股 巴基斯坦 經濟 純利 成交 墨西哥 銷售 香港經濟日報

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