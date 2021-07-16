【港股追蹤】受惠疫苗銷售 康希諾上半年轉虧為盈 預計錄逾9億元人民幣純利

受新冠疫苗銷售帶動，康希諾（06185）預期上半年將會轉虧為盈，期內純利將介乎9億至10.5億元人民幣，料營業收入為20億至22億元人民幣，去年同期則為403萬元人民幣；料扣除非經常性損益的淨利潤為8.5億至10億元人民幣。

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康希諾全日跌1.4%，報314.8元，成交近2億元。

公司指，旗下的新冠疫苗獲墨西哥、巴基斯坦等地批准緊急使用，以獲准在內地有條件上市，有利於其收入及純利。

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