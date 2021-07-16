【大行點睇】6月線上銷售增長高於行業平均 李寧獲瑞信升目標價逾2成

瑞信發表研究報告指，將李寧（02331）2021年至2023年的的盈利預測分別上調11.5%、6.8%、10.4%，期內的盈利複合年增長率為33%。該行將其目標價由85元上調至105元，維持「優於大市」評級。李寧全日跌近2%，收報92.75元，成交9億元。

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瑞信指，今年6月行業網上銷售數據按年跌3%，而本地品牌的增長幅度超越海外品牌。當中，李寧與特步（01368）的6月網上銷售按年增26%，均高於行業平均增長。

該行上調對李寧的營運利潤假設，預期2021年度經營利潤率達20.1%，而2022至2023年度將持續擴闊至21.1%及22%，主要受惠於持續強勁的品牌勢頭、提升店舖生產力以改善營運槓桿、以及供應鏈改善。

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