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二手屋苑睇樓量按周微跌2.8%　美聯：二手盤源待補充

股樓投資 20:09 2021/07/16

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整體樓市氣氛熱烈，購買力陸續湧現，惟二手盤源有待補充。據美聯物業分行統計，本周末（7月17日至18日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約561組，較上周末約577組輕微跌約2.8%，仍處於500組以上活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛性需求下，買家積極入市，由於不少二手盤源早前已獲承接，有待補充，加上樓價升勢持續，業主叫價態度轉強，故雙方始呈爭持局面，此外，新盤定價吸引亦搶去不少焦點，故周末預約睇樓量錄跌幅。他預料，大市氣氛熱烈之下，本月二手交投向好，睇樓活動保持平穩。

雖然本周末未有全新大型新盤推出，但由於市場已消化一定購買力，本周末港島區4個指標屋苑的預約睇樓量按周輕微減少約3%，錄約130組水平。區內代理表示，太古城暫錄得約11宗買賣成交，較上月同期明顯放緩，因為區內不少筍盤被消化，故交投量減少，預約睇樓量亦稍為回落，但仍然保持活躍。此外，由於股市波動，磚頭保值，故仍然吸引買家在市場物色低水筍盤，預約睇樓活動保持平穩。

延伸閱讀︰

【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找　折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁

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九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約158組，較上周末減約3.1%。九龍區有維港滙II蘊釀登場，搶去部分注意力，包括投資者及上車客群，但由於市場入市氣氛強勁，加上美孚區二手供應多，區內睇樓活動保持活躍，美孚新邨本周末預約睇樓量暫錄約45組，按周輕微減少約2.2%。德福花園代理則指，屋苑交投接速度略為減慢，德福花園本周末預約睇樓量暫錄約18組，按周減約5.3%。

至於新界區4個指標屋苑睇樓量錄約273組客，按周輕微跌約2.5%。代理指，沙田第一城本周末睇樓量錄約55組，按周減少約5.2%，今個月暫錄逾15宗成交，較上月同期升近1成。此外區內新盤「上嵐」以吸引價推出，料吸引用家及投資者入市，惟未見影響區內二手表現，嘉湖山莊本月暫錄約26宗二手買賣，較6月上半月升逾倍，本周末預約睇樓量則錄約105組，維持活躍。

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撰文 : 謝昕蕎

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