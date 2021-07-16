【著數優惠】富衛推一站式網上平台 客戶於平台投保「自主保定期保障計劃」 可享首年保費優惠 3 折

疫情令網上營運模式成為趨勢，近年越來越多保險公司開始積極拓展網上平台，保險產品可經網上平台銷售。李澤楷旗下的富衛集團FWD，最近推出一站式網上平台【可按此】，供客戶簡易地購買不同類別的保險產品，最近平台也推出多項推廣優惠。

全新 FWD 一站式網上平台涵蓋日常生活多方面的保障，包括自願醫保﹑人壽保險、家居保險、汽車保險、海外工作假期保險等多項保險產品，並最快可在 30 分鐘內完成批核保單並生效，方便快捷。

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富衛於平台推出新產品「自主保定期保障計劃」，讓客戶可靈活地按不同需要提升保障，購買此計劃的客戶可盡享高達400萬元的保額。富衛現正進行優惠推廣，由即日起至 2021年8月31日，客戶透過平台投保「自主保定期保障計劃」，可享首年保費優惠 3 折。



富衛大中華區首席市務總監謝振國表示：「有見市場對數碼科技的需求與時俱增，富衛推出全新 FWD 一站式網上平台，旨在為客戶帶來更優質的保險體驗、提供全方位保障以迎合他們日新月異的需要。」

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FWD 一站式網上平台最新宣傳廣告更邀來 MIRROR 成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、創作歌手 Gin Lee 、樂壇新人 Mike 曾比特﹑跳唱男子組合 P1X3L﹑前樂隊 Dusty Bottle 女主音 Kerryta 及著名主持人強尼等作宣傳。

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記者：陳詠妍