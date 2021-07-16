【調查報告】第三季業務展望調查結果出爐 17%港企預計業務狀況較上一季佳

政府統計處今日（16日）發表2021年第三季業務展望按季統計調查的結果，17%的受訪者預期第三季的業務狀況較上一季為佳，但亦有11%受訪者預期業務狀況較上一季為差。

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與2021年第二季統計調查的結果比較，預期2021年第三季的業務狀況較上一季為佳的受訪者輕微上升至17%，比例較第二季調查結果的16%有所上升。而預期業務狀況較上一季為差的受訪者中，則由2021年第二季的16%下降至2021年第三季的11%。

按行業分析，在住宿及膳食服務業中，預期第三季其業務狀況較第二季為佳的受訪者比預期業務狀況較差者顯著為多。但在建造業和運輸、倉庫及速遞服務業中，預期業務狀況較差的受訪者則比預期業務狀況較佳者為多。

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政府發言人表示，經濟在本地疫情趨穩及外圍環境改善下繼續復蘇，大型企業的營商氣氛進一步改善。其中，以住宿及膳食服務業、零售業和專業及商用服務業的改善較為明顯。招聘意欲整體來說同樣略見恢復。發言人又指，儘管環球疫情的發展仍帶來不確定性，但經濟環境仍持續改善，這將有利於往後的營商氣氛。

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責任編輯：羅浩濂