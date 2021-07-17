【假信息】越南加強管制社媒直播內容　防虛假信息散播

▲ 越南信息及通信局正加強審查社交媒體上的直播內容，亦已草擬法案阻止虛假資訊的散播。

越南信息及通信局現正加強審查 Facebook 和YouTube等社交媒體上的直播內容，亦已草擬法案阻止虛假資訊的散播。

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當地最受歡迎的社交媒體平台多由外國企業經營，當中Facebook 用戶佔6500萬之多，YouTube 亦有近 6000萬用戶。越南信息和通訊局指，這些社媒並沒有完全地遵守當地法律 ，當中發布的內容多為虛假信息，或會為當地帶來社會不穩。

當局續稱，越南早於2019年實施網絡安全法，惟當地愈來愈多民眾利用社交網站發表未經證實的新聞或假資訊。針對此，當局已草擬法案。 社交媒體除了被要求交出所有超過 1萬名關注或訂閱者的帳戶資料外， 更需在收到受平台上言論影響的個人或組織「合理投訴」後，於24小時內封鎖或移除有關內容。

越南政治分析員Duong Quoc Chinh指，此舉可見越南政府正大力打擊疑似影響社會穩定的社交媒體帳號。法案目前尚未正式通過，當局表示會於收集民眾意見及經總理簽署後才生效。

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責任編輯：陳泳如