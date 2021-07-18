【納米無明火】英國攝影師來港7年　現居旺角「小型納米豪宅」　曾因慳錢住「棺材屋」　

ViuTV節目《納米無明火》於本周四（15號）播出第9集。這次主持人谷德昭到訪旺角一間「小型納米豪宅」。單位實用面積約400呎，月租16,000元。屋主是來自英國的攝影師Derry。他來港已經7年，原本在港從事建築行業的他，為夢想轉職攝影師。初初轉行，為了省錢買攝影器材，甚至試過住在狹小的「棺材屋」。

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還未到達單位，谷德昭單看大廈裝潢已知這是「小型納米豪宅」。400呎的單位有一房一廳，更有個小露台。一進客廳就看到一部電腦，Derry平時會在這裡工作。單位採用開放式廚房設計，廚房擺滿煮食爐具和調味料，谷德昭看後說：「一看他廚房就知他懂得煮食」。來到睡房，在床邊有一個擺滿攝影器材的儲物架，Derry笑言放在睡床旁可以他有安全感。

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由於有很多外國人都是住在上環，谷德昭就好奇Derry為甚麼會住在旺角？「有新工作在九龍灣國際展貿中心」Derry解釋道，而且他很喜歡九龍「作為街頭攝影師，我常常在九龍拍照」，所以經常在旺角、深水埗一帶留連。加上在香港島住了差不多六年，所以覺得換個環境也不錯。

原本修讀建築系的Derry，曾在香港從事2年建築行業，當時的興趣是週末去拍照，漸漸地他讓興趣發展為專業。轉職攝影師頭一年，為了省錢買攝影器材，他住在一間只有一張床的「棺材屋」，月租約4,000元。

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曾經在「棺材屋」居住的他，被問到如何在狹小的空間生存，Derry就認為要抽時間做喜歡做的事，「對我來說就是攝影」。加上他會一直提醒自己這情況會有所改善，作為推動自己的動力，「我從來不會覺自己會像那樣活一輩子」。至於之後的計劃，Derry就透露自己會留下來繼續記錄香港，「我好像找到自己的使命」，拍下也許沒有人見過的香港新角度。

Derry的攝影作品：

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責任編輯：黃苑筠