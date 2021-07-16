Facebook Messenger增設Soundmojis 包括經典電影對白

7月17日是一年一度世界表情圖標日（Ｗorld emoji Ｄay），Facebook近日就此為Messenger增設了Soundmojis功能。用戶需在Messenger中展開聊天對話，然後點按笑臉並選擇揚聲器圖標，即可預覽和發送Soundmoji。不過收信者必須點擊Soundmoji才能聽到音頻。

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據engadget報道，現時Soundmoji圖庫中包括了 27 個emoji，當中包括了拍手、擊鼓和邪惡笑聲等。同時也有來自藝人聲效，或是來自《F9（狂野時速）》、《Brooklyn Nine-Nine（荒唐分局）》和《Bridgeton（柏捷頓家族：名門韻事）》等電影及戲集。

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此外，Facebook 將會隨時間增加更多聲效和片段。

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