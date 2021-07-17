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【契媽失威】蘋果股價強勢回歸　科技股女神Cathie Wood反錯失升浪

股市 09:00 2021/07/17

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受惠近期美國國債息率回落，科技股近期回勇。有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下旗艦基金方舟創新 （ARK Innovation ETF，美：ARKK）表現回勇，甚至跑贏大市。不過，在這一浪反彈浪潮中，科技股女股神反錯失科技龍頭股蘋果（美：AAPL）的升勢，而諷刺的是蘋果的升幅比ARKK及方舟金融創新（Ark Fintech Innovation ETF，美：ARKF） 更多。

從5月13日低位計，ARRK最多曾反彈逾3成，至周四（15日）收市計，反彈幅度達17%，ARKF亦升14%，跑贏納指同期一成升幅。然而，科頭科技股蘋果同期的升幅比ARKK及ARKF更多，達近19%。不過，Cathie Wood 卻在蘋果開展升浪前力沽蘋果股票。方舟系ETF中， 此前僅得ARKF持有蘋果股票，但目前ARFK已沒有持有蘋果股票。

翻查資料，蘋果近月低位是5月12日出現，收盤價為122.77美元。然而，ARKF也在5月中，蘋果近120多美元水平大手沽出蘋果股份，接近以摸底價放貨。相比蘋果現價，ARKF沽貨價低逾兩成。

ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股【下一頁】

Wood 此前曾解釋，由於旗下基金不容許持有現金，因此她會將蘋果公司等一些現金強勁的股票視為「防守股」，而她會在市場波動的時期拋售這些防守股，套現更多資金趁低吸納其他早期發展或更純正的創新科技公司

不過，經此一役後，未來她可能要調整一下有關策略。

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood﹕比特幣對環境問題的影響是暫時的

【科技股女股神】Cathie Wood減持中資科技股　料估值會持續於低位

編輯：吳敏芳

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新經濟股 美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 基金 ETF Cathie Wood
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