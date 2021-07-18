【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山

地產經紀為了吸引客人去睇樓，奇招盡出，近日有網民於網上討論區發文，分享最近開車時，看到一張廣告，內容很有趣，「既免費住兩年，又標示2530萬」。

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【樓市現象】長情業主持貨48年 近半億沽西半山巴威大廈巨宅 單位大幅升值逾140倍 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，大部分網民覺得樓主應打電話去詢問、了解一下，有些搞笑網民表示：「可能在建築中，想買可以在鋼筋裡面睡一睡，起完再付錢買。」、「可能係免費住兩年紅花嶺半山，再付二千萬住港島半山。」、「你付完錢，就可以免費住兩年。」、「兩年樓花，每日看到地盤工人周圍小便。」另有網民認為是「先住後成交」計劃，先付訂金，兩年後付尾數，但要給一筆首期出來。

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責任編輯：陳頌潔