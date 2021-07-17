【Apple】Memoji新配搭　Apple提供更多選擇　用戶可製作不同個人風格Memoji（多圖/附公測版連結）

▲ Apple在 iOS 15 公測版中，提供各種有趣更新來個人化自己的 Memoji。

7月17日是World Emoji Day （世界表情符號日）。Apple為慶祝這一日，在 iOS 15 公測版中，提供各種有趣更新來個人化自己的 Memoji。

選擇方面更新了5項，包括：

1. 服裝

提供40套不同的服裝，表達心情。或者，可按季節更換，加上自己選擇的肢體動作，創作屬於自己的半身Memoji貼紙。

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2. 多種顏色的頭飾

提供多種顏色的頭飾，支持最喜歡的球隊或是學校的代表色。

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3. 新款眼鏡

提供三種新款式，包括心形和星星形的鏡框，還有復古造型的選項，用家可以自訂鏡框和鏡片的顏色。

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4. 輔助選項

提供包括助聽器、呼吸管或是頭部軟帽等。

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5. 不同的瞳孔顏色

用戶現在可以在左右眼，選擇不同的瞳孔顏色。

除此之外iOS 15新增9種Memoji貼紙，包括shaka手勢、 靈光一閃的瞬間等。 iOS 15將在這個秋季免費推出更新，有興趣搶先體驗的用家，可以先備份iPhone，再下載公測版。

責任編輯：馬意文

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