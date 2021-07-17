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【Apple】Memoji新配搭　Apple提供更多選擇　用戶可製作不同個人風格Memoji（多圖/附公測版連結）

商業 11:00 2021/07/17

分享：

Apple在 iOS 15 公測版中，提供各種有趣更新來個人化自己的 Memoji。

7月17日是World Emoji Day （世界表情符號日）。Apple為慶祝這一日，在 iOS 15 公測版中，提供各種有趣更新來個人化自己的 Memoji。

選擇方面更新了5項，包括：
1. 服裝
提供40套不同的服裝，表達心情。或者，可按季節更換，加上自己選擇的肢體動作，創作屬於自己的半身Memoji貼紙。

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2. 多種顏色的頭飾
提供多種顏色的頭飾，支持最喜歡的球隊或是學校的代表色。

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3. 新款眼鏡
提供三種新款式，包括心形和星星形的鏡框，還有復古造型的選項，用家可以自訂鏡框和鏡片的顏色。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

4. 輔助選項
提供包括助聽器、呼吸管或是頭部軟帽等。

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5. 不同的瞳孔顏色
用戶現在可以在左右眼，選擇不同的瞳孔顏色。

除此之外iOS 15新增9種Memoji貼紙，包括shaka手勢、 靈光一閃的瞬間等。 iOS 15將在這個秋季免費推出更新，有興趣搶先體驗的用家，可以先備份iPhone，再下載公測版

責任編輯：馬意文

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